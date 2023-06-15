FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2023 16:26
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FIH-şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmiştir. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159012
BIST
17:535.480
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 118,84
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.480
17:5323,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1073
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6778
En Düşük
23,4435
17:5325,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,3798
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8800
En Düşük
25,3574
17:531.487,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.487,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:51
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|73.984.328
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.544.030
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|43.638.141
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.622.760
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AVOD
|3,24
|185.156.971
|% -7,69
|
|AYCES
|132,10
|184.850.465
|% -7,23
|
|THYAO
|183,50
|6.827.879.631
|% 0,33
|
|SASA
|56,45
|4.758.335.810
|% 2,73
|
|AKBNK
|19,13
|4.163.882.577
|% 4,14
|
|YKBNK
|12,74
|3.654.351.713
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,72
|3.042.856.656
|% 3,63
|
|YKBNK
|12,74
|3.654.351.713
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,72
|3.042.856.656
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,13
|4.163.882.577
|% 4,14
|
|ZOREN
|3,02
|623.779.192
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,16
|800.390.596
|% 0,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6682
|23,6731
|% 0,44
|
|Euro
|25,8554
|25,8857
|% 1,51
|
|Sterlin
|30,0904
|30,2414
|% 1,19
|
|Frank
|26,3797
|26,5386
|% 1,32
|
|Riyal
|6,2931
|6,3246
|% 0,49
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|