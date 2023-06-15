FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2023 16:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FET -şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159031
BIST
17:555.483
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En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:53
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
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|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
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|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
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|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
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|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
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|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
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|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
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|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
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|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
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|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
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|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
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|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,6701
|23,6778
|% 0,46
|
|Euro
|25,8528
|25,8800
|% 1,49
|
|Sterlin
|30,0867
|30,2376
|% 1,18
|
|Frank
|26,3823
|26,5412
|% 1,33
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|Riyal
|6,2922
|6,3238
|% 0,47
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|17:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|18,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
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|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|-0,00
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|B. Petrol
|74,45
|74,45
|1,25
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