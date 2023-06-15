FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIS-Tanıtım Formu Tadil- Fon Ünvan Güncellemesi. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159225BIST