FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar26.06.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 125.000,00TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 125.000,00TL fon yöneticisi Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162360BIST