FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 16:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
26.06.2023 tarihinden fon alım satım pay hareketlerinin sehven hatalı hesaplanması sebebiyle fon kasası 125.000,00TL ekside kalmıştır. Kıymet satışı sonrasında kalan eksi bakiyesinin kapatılması için 125.000,00TL fon yöneticisi Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılmasına katılımcıların oy birliğiyle karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162360
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4836
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,6553
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.585,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 25,54
|Açılış
|: 1.585,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6976
|25,7141
|% 1,92
|
|Euro
|28,0133
|28,0890
|% 2,39
|
|Sterlin
|32,4723
|32,6351
|% 1,54
|
|Frank
|28,5209
|28,6927
|% 1,74
|
|Riyal
|6,8107
|6,8448
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|25,74
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.070
|5.251
|224,00
|
|Çeyrek
|2.543
|2.625
|111,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,79
|18,81
|0,59
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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