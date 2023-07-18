FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar17.07.2023 tarihinde FIG Fona yapılmak istenen TRFAKYB92331 100,000 ALIŞ işlemi sehven farklı fona yapılmıştır. Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasasında saat geçmesi sebebi ile düzeltilememiş olup, işlem tezgahüstü tersi yapılıp düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173230BIST