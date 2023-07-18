FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2023 18:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
17.07.2023 tarihinde FIG Fona yapılmak istenen TRFAKYB92331 100,000 ALIŞ işlemi sehven farklı fona yapılmıştır. Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasasında saat geçmesi sebebi ile düzeltilememiş olup, işlem tezgahüstü tersi yapılıp düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173230
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,5900
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,7046
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.710,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 55,07
|Açılış
|: 1.710,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9151
|26,9351
|% 2,28
|
|Euro
|30,2153
|30,2675
|% 2,30
|
|Sterlin
|34,9797
|35,1552
|% 1,93
|
|Frank
|31,2143
|31,4024
|% 2,40
|
|Riyal
|7,1506
|7,1865
|% 2,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|20,61
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,12
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.167
|11.454
|503,00
|
|Yarım
|5.584
|5.754
|253,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.877
|127,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,69
|0,65
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|1,38
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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