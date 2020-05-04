FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.05.2020 10:15
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEO-İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842160
BIST
10:0799.873
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.237,27
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:077,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:077,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:07385,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,78
|Açılış
|: 385,30
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,75
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.487.040
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|4.478.784
|% 9,99
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|COSMO
|3,10
|25.866
|% 9,93
|
|RTALB
|24,60
|5.028.338
|% 9,92
|
|DEVA
|14,58
|1.501.317
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|648.550
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|174.079
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,80
|28.987.674
|% 4,48
|
|GARAN
|8,22
|27.654.050
|% -1,44
|
|GSRAY
|2,62
|26.233.536
|% 1,55
|
|THYAO
|10,52
|23.932.219
|% -1,59
|
|TSPOR
|5,48
|20.852.715
|% 3,40
|
|AFYON
|2,80
|28.987.674
|% 4,48
|
|GSRAY
|2,62
|26.233.536
|% 1,55
|
|ODAS
|1,73
|9.194.961
|% -3,35
|
|TSPOR
|5,48
|20.852.715
|% 3,40
|
|CEMAS
|1,04
|3.511.362
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7365
|8,7803
|% 0,07
|
|Frank
|7,2672
|7,3109
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8651
|1,8745
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|4,57
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.525
|11,20
|
|Tam
|2.535
|2.587
|11,50
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,70
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:19CASA
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893 adet işlem
-
10:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TUPRS, PGSUS
-
10:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SODA, ARCLK, TRKCM
-
10:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1733, 37 kaybederek (% -1.83 ) 93, 172
-
10:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, CRFSA, EGCEY, EKIZ, TACTR