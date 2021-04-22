FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEV-İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930454
BIST
12:471.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:478,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1058
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:479,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:47476,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,63
|Açılış
|: 476,51
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:47
|FORMT
|1,14
|4.868.471
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.344.672
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.104.865
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|50.295.823
|% -9,80
|
|GARAN
|7,03
|906.444.387
|% 1,01
|
|EREGL
|18,00
|418.466.554
|% 0,90
|
|KOZAL
|107,60
|279.382.745
|% 2,38
|
|PETKM
|6,35
|270.368.437
|% -0,47
|
|KRDMD
|6,97
|245.512.245
|% 1,01
|
|GARAN
|7,03
|906.444.387
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,80
|178.900.652
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|178.603.416
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|72.464.630
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,92
|137.815.032
|% -0,34
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2806
|8,2849
|% 1,29
|
|Euro
|9,9751
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4979
|11,5556
|% 1,20
|
|Frank
|9,0193
|9,0736
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 1,40
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,65
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,05
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|44,68
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|21,61
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,80
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|-0,49
|