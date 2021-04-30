FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
30.04.2021 11:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEA-İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933170
BIST
12:411.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:418,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:4110,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0399
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:41469,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,89
|Açılış
|: 469,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:41
|FORMT
|1,32
|8.040.466
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.250.586
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.850.644
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|85.209.706
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|68.778.335
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.487.805
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,86
|62.630.114
|% -7,75
|
|FENER
|27,02
|35.262.942
|% -6,12
|
|KOZAL
|113,90
|601.925.827
|% 5,07
|
|THYAO
|12,18
|502.957.076
|% 1,67
|
|EREGL
|19,30
|407.807.511
|% 0,21
|
|PETKM
|6,66
|404.881.180
|% -0,60
|
|GARAN
|7,24
|376.791.483
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|176.296.846
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|138.300.192
|% 0,48
|
|PETKM
|6,66
|404.881.180
|% -0,60
|
|GARAN
|7,24
|376.791.483
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|340.326.678
|% 0,70
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2605
|8,2651
|% 0,76
|
|Euro
|9,9950
|10,0037
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4417
|11,4991
|% 0,38
|
|Frank
|9,0508
|9,1053
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1945
|2,2055
|% 0,67
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,79
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,45
|67,45
|-0,60
|