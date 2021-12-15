FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.12.2021 10:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIY-İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983245
BIST
11:572.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,84
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
11:5714,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2147
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:5716,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2881
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:57832,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 13,32
|Açılış
|: 832,94
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:57
|TETMT
|275,00
|5.810.802
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|2.991.575
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.324.555
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|ALBRK
|1,99
|65.477.908
|% -7,87
|
|MERIT
|31,70
|46.950.534
|% -7,63
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|OLMK
|8,78
|2.932.084
|% -7,09
|
|QUAGR
|13,47
|47.962.417
|% -7,04
|
|THYAO
|23,82
|2.512.382.468
|% 5,49
|
|GARAN
|12,12
|1.519.339.542
|% -0,33
|
|SISE
|16,15
|1.304.250.997
|% -2,65
|
|YKBNK
|3,83
|1.050.492.670
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,74
|988.637.249
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,74
|988.637.249
|% 1,86
|
|TSKB
|1,68
|507.396.759
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,83
|1.050.492.670
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,23
|187.920.975
|% -2,38
|
|GARAN
|12,12
|1.519.339.542
|% -0,33
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6091
|14,6110
|% 1,49
|
|Euro
|16,4729
|16,5007
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,3776
|19,4747
|% 2,11
|
|Frank
|15,7752
|15,8702
|% 1,72
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% 1,70
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,10
|
|Altın Gr.
|830
|830
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,13
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
|