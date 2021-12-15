FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.12.2021 10:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIS-İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983248
BIST
14:142.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,07
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:1414,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,3737
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7700
En Düşük
14,3636
14:1416,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4377
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6503
En Düşük
16,1749
14:14834,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 14,61
|Açılış
|: 834,23
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|275,00
|5.939.502
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.157.675
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.648.807
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.211.833
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.709.500
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ALBRK
|2,02
|97.818.819
|% -6,48
|
|THYAO
|23,90
|3.144.566.028
|% 5,85
|
|GARAN
|12,14
|2.369.611.787
|% -0,16
|
|KRDMD
|11,87
|2.160.938.126
|% 1,54
|
|SISE
|16,20
|1.818.075.796
|% -2,35
|
|PETKM
|10,37
|1.482.804.874
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,73
|1.127.592.536
|% 1,49
|
|TSKB
|1,71
|620.183.125
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|1.387.329.054
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,23
|347.734.238
|% -2,38
|
|GARAN
|12,14
|2.369.611.787
|% -0,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7090
|14,7261
|% 2,29
|
|Euro
|16,5738
|16,6322
|% 2,59
|
|Sterlin
|19,3770
|19,4741
|% 2,11
|
|Frank
|15,7856
|15,8807
|% 1,79
|
|Riyal
|3,8939
|3,9135
|% 1,79
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,49
|
|Altın Gr.
|832
|832
|12,80
|
|Cumhuriyet
|5.540
|5.623
|131,00
|
|Tam
|5.503
|5.647
|123,74
|
|Yarım
|2.660
|2.731
|59,86
|
|Çeyrek
|1.334
|1.366
|29,93
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|0,11
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,72
|
Seans Raporu
14:12
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14:26PGSUS
Yüzde 4.20 oranında artışla 106.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 971, 640 adet işlem
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14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 4 artarak (% 0.52 ) 2, 381
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14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SODSN, CASA
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14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
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14:25XU100
Endeks 2, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 31, 568.00 milyon TL de