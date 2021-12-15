FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIV -İçtüzük Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983250BIST