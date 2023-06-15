FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFEN-şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmiştir. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159159BIST