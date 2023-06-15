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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

15.06.2023 18:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

BEH- şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmiştir. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159174


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