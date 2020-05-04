FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
04.05.2020 10:15
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FEO-İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842163
BIST
10:0799.873
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.237,27
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:077,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:077,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:07385,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,78
|Açılış
|: 385,30
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,75
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.606.554
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|9.417.496
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|COSMO
|3,10
|25.866
|% 9,93
|
|ULUUN
|11,43
|701.973
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.532.810
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|187.933
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,84
|62.731.779
|% 5,97
|
|GARAN
|8,21
|49.033.311
|% -1,56
|
|GSRAY
|2,62
|47.002.590
|% 1,55
|
|THYAO
|10,51
|39.672.065
|% -1,68
|
|TSPOR
|5,42
|37.983.994
|% 2,26
|
|AFYON
|2,84
|62.731.779
|% 5,97
|
|GSRAY
|2,62
|47.002.590
|% 1,55
|
|ODAS
|1,75
|20.425.719
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,42
|37.983.994
|% 2,26
|
|GARAN
|8,21
|49.033.311
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7328
|8,7766
|% 0,03
|
|Frank
|7,2676
|7,3114
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8653
|1,8747
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|3,51
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.524
|10,20
|
|Tam
|2.533
|2.586
|10,40
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|5,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|