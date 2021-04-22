FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEV-İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930455
BIST
12:111.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:118,3017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1226
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:119,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1200
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:11477,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,90
|Açılış
|: 477,78
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:11
|FORMT
|1,16
|4.319.795
|% 16,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.340.416
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|GARFA
|10,89
|1.298.172
|% 9,89
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.081.712
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.697.109
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|859.942.692
|% 0,72
|
|EREGL
|17,95
|385.585.091
|% 0,62
|
|KOZAL
|106,80
|253.425.768
|% 1,62
|
|SISE
|7,13
|231.581.667
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|222.140.613
|% -0,94
|
|GARAN
|7,01
|859.942.692
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,79
|177.807.919
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,08
|160.966.671
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|69.784.989
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,03
|43.965.293
|% -0,96
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2953
|8,3017
|% 1,50
|
|Euro
|9,9814
|9,9866
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,4945
|11,5521
|% 1,17
|
|Frank
|9,0182
|9,0725
|% 1,48
|
|Riyal
|2,2053
|2,2163
|% 1,39
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,86
|
|Altın Gr.
|478
|478
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|45,00
|
|Tam
|3.141
|3.222
|49,74
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|24,06
|
|Çeyrek
|761
|779
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,05
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|-0,39
|