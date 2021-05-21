FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
21.05.2021 10:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FJG -İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937133
BIST
10:421.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:428,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
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8,3964
En Düşük
8,3662
10:4210,2337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,1900
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2787
En Düşük
10,2270
10:42504,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,50
|Açılış
|: 504,69
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.801.705
|% 9,91
|
|JANTS
|94,75
|133.184.477
|% 7,85
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|SONME
|37,60
|4.259.750
|% 7,00
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|INVEO
|137,50
|30.483.673
|% -5,17
|
|TKURU
|228,00
|314.499
|% -5,00
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|KRDMD
|8,20
|341.951.382
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|290.343.461
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,39
|218.870.734
|% 2,50
|
|THYAO
|13,60
|177.678.230
|% 0,15
|
|SASA
|34,54
|171.910.409
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,18
|132.254.388
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,20
|341.951.382
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|290.343.461
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,39
|218.870.734
|% 2,50
|
|TSKB
|1,36
|37.434.579
|% -1,45
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3724
|% -0,10
|
|Euro
|10,2278
|10,2337
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8277
|11,8871
|% -0,24
|
|Frank
|9,2922
|9,3482
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2257
|2,2368
|% -0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,04
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,05
|