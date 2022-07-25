FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
25.07.2022 11:01
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FVI - İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047504
BIST
11:142.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,88
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:1417,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1042
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8378
En Düşük
17,7389
11:1418,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2156
En Düşük
18,0846
11:14990,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,27
|Açılış
|: 990,26
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,32
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ANGEN
|34,92
|84.863.731
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|35.688.398
|% 9,95
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|ESCOM
|23,22
|13.628.395
|% 8,30
|
|KLRHO
|17,63
|37.140.518
|% 8,29
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,05
|3.003.519
|% -6,74
|
|ULUUN
|24,20
|168.245.955
|% -4,12
|
|VANGD
|3,76
|1.997.199
|% -3,59
|
|THYAO
|50,10
|1.277.575.483
|% 0,10
|
|SISE
|21,18
|518.545.293
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,14
|309.775.469
|% -0,63
|
|ODAS
|3,79
|287.970.198
|% 4,41
|
|EREGL
|28,44
|258.814.549
|% 1,07
|
|EKGYO
|3,14
|309.775.469
|% -0,63
|
|TSKB
|2,43
|184.432.898
|% 3,85
|
|ODAS
|3,79
|287.970.198
|% 4,41
|
|SKBNK
|1,43
|93.580.024
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,77
|228.425.571
|% 2,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8250
|17,8317
|% 0,59
|
|Euro
|18,2005
|18,2201
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3380
|21,4451
|% 0,55
|
|Frank
|18,3980
|18,5088
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7298
|4,7536
|% 0,55
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,78
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.639
|6.699
|-63,00
|
|Yarım
|3.235
|3.275
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,06
|
|B. Petrol
|96,87
|96,87
|-1,51
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