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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük

27.03.2023 15:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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BGK-İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128114


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Tam 8.126 8.227 -112,00  
Yarım 3.984 4.026 -55,00  
Çeyrek 1.992 2.013 -27,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 -0,22  
Gümüş Gr. 14,10 14,12 -0,13  
B. Petrol 77,81 77,81 3,22  
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