FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEE- İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161528
BIST
'
11:075.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,53
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0725,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,3252
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0727,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1845
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:071.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|BRSAN
|262,10
|299.213.187
|% 7,33
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|CMBTN
|501,70
|10.068.004
|% 4,96
|
|BURCE
|151,00
|11.473.153
|% -5,98
|
|EMNIS
|45,88
|244.540
|% -2,34
|
|AYCES
|140,80
|22.217.489
|% -1,54
|
|CMENT
|59,40
|44.966
|% -1,08
|
|GARFA
|32,18
|2.221.938
|% -0,92
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ASELS
|52,70
|621.478.638
|% 2,43
|
|ARCLK
|121,60
|534.765.000
|% 1,33
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|DOHOL
|9,61
|190.212.548
|% 1,91
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ENKAI
|29,18
|495.958.744
|% 2,96
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1596
|25,1853
|% 1,25
|
|Euro
|27,3183
|27,3946
|% 0,67
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20BRKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 509 adet işlem
-
11:19DAPGM
Yüzde 6.31 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 401 adet işlem
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
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11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem