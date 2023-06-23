FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEK- İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161530
BIST
'
11:065.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,59%
|| 140,54
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0625,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3226
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0627,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1530
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:061.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,74
|126.162.666
|% 8,05
|
|HUBVC
|4,91
|20.887.972
|% 7,91
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,48
|170.492.043
|% -9,00
|
|BURVA
|60,60
|14.425.682
|% -8,39
|
|POLTK
|2.820,10
|33.594.966
|% -7,51
|
|RHEAG
|6,43
|4.621.026
|% -5,99
|
|THYAO
|185,00
|2.892.527.583
|% 2,61
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|EKGYO
|7,23
|589.262.667
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,61
|150.820.267
|% 3,98
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1580
|25,1974
|% 1,30
|
|Euro
|27,3406
|27,3659
|% 0,56
|
|Sterlin
|31,7672
|31,9265
|% 0,48
|
|Frank
|27,7546
|27,9218
|% 0,25
|
|Riyal
|6,6609
|6,6943
|% 0,72
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21HUBVC
Yüzde 8.35 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 946 adet işlem
-
11:20BRKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 509 adet işlem
-
11:19DAPGM
Yüzde 6.31 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 401 adet işlem
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de