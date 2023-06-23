FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIF- İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161536
BIST
'
11:085.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,66
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0825,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,3252
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0827,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1845
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:081.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DERIM
|10,34
|13.304.831
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.242.039
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,93
|21.140.063
|% 8,35
|
|KONKA
|43,72
|126.442.552
|% 8,00
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,50
|174.003.898
|% -8,96
|
|BURVA
|60,50
|14.838.848
|% -8,54
|
|POLTK
|2.818,50
|34.156.180
|% -7,57
|
|PASEU
|33,68
|627.200.727
|% -7,47
|
|THYAO
|184,90
|2.900.250.262
|% 2,55
|
|AKBNK
|20,02
|2.220.232.191
|% 4,33
|
|YKBNK
|13,06
|2.219.533.578
|% 5,24
|
|ISCTR
|13,89
|1.301.634.884
|% 4,91
|
|GARAN
|31,88
|1.037.100.172
|% 5,01
|
|YKBNK
|13,06
|2.219.533.578
|% 5,24
|
|AKBNK
|20,02
|2.220.232.191
|% 4,33
|
|ISCTR
|13,89
|1.301.634.884
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,21
|602.077.079
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,62
|152.046.848
|% 4,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1580
|25,1974
|% 1,30
|
|Euro
|27,3406
|27,3659
|% 0,56
|
|Sterlin
|31,7776
|31,9370
|% 0,51
|
|Frank
|27,7585
|27,9257
|% 0,26
|
|Riyal
|6,6625
|6,6960
|% 0,75
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:07
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11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 4 artarak (% 2.65 ) 6, 221
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11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK
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11:22XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 26, 742.00 milyon TL de
-
11:22PNLSN
Yüzde 7.62 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 041 adet işlem
-
11:21HUBVC
Yüzde 8.35 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 946 adet işlem