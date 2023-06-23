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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük

23.06.2023 10:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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EST- İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161540


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Altın Gr. 1.546 1.546 14,90  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.898 5.071 44,00  
Çeyrek 2.457 2.536 22,00  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 0,10  
Gümüş Gr. 17,99 18,01 0,20  
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