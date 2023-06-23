FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEO - İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161545
BIST
'
11:075.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,65
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0725,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3226
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0727,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1530
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:071.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:07
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,72
|125.232.706
|% 8,00
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|PNLSN
|43,16
|24.250.854
|% 6,83
|
|DAPGM
|30,60
|37.896.993
|% 6,03
|
|BMSTL
|44,42
|162.739.015
|% -9,12
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|IZINV
|25,00
|6.923.979
|% -3,85
|
|GMTAS
|10,89
|3.020.571
|% -2,42
|
|IHAAS
|102,50
|5.794.027
|% -2,38
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|ASTOR
|55,35
|519.520.088
|% 4,73
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|ALFAS
|446,70
|220.018.296
|% 2,57
|
|BMSTL
|44,42
|162.739.015
|% -9,12
|
|PASEU
|33,94
|572.538.395
|% -6,76
|
|FORTE
|25,38
|362.060.950
|% 7,63
|
|ASTOR
|55,35
|519.520.088
|% 4,73
|
|KTLEV
|13,91
|120.439.318
|% 1,83
|
|IMASM
|14,31
|98.763.398
|% 3,32
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1580
|25,1974
|% 1,30
|
|Euro
|27,3406
|27,3659
|% 0,56
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:07
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11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 4 artarak (% 2.65 ) 6, 221
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11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK
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11:22XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 26, 742.00 milyon TL de
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11:22PNLSN
Yüzde 7.62 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 041 adet işlem
-
11:21HUBVC
Yüzde 8.35 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 946 adet işlem