FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEZ - İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161549
BIST
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10:075.561
En Düşük
|Değişim
|: 2,44%
|| 132,57
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.561
10:0725,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2036
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
25,4665
En Düşük
24,8064
10:0727,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1102
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
10:071.542,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,10
|Açılış
|: 1.542,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DGGYO
|30,06
|18.231.391
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|3.580.189
|% 9,94
|
|KONKA
|43,20
|20.787.434
|% 6,72
|
|UZERB
|272,20
|501.665
|% 6,66
|
|KTLEV
|14,50
|89.069.919
|% 6,15
|
|BURVA
|61,60
|1.855.315
|% -6,88
|
|INGRM
|579,80
|2.264.762
|% -4,17
|
|BMSTL
|47,14
|24.983.775
|% -3,56
|
|RHEAG
|6,66
|390.910
|% -2,63
|
|UFUK
|65,15
|48.565
|% -2,25
|
|THYAO
|185,80
|855.652.820
|% 3,05
|
|YKBNK
|12,70
|262.952.706
|% 2,34
|
|SISE
|44,12
|262.726.907
|% 2,18
|
|KCHOL
|102,60
|213.932.524
|% 2,60
|
|SAHOL
|44,04
|162.502.468
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,70
|262.952.706
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,16
|112.086.121
|% 4,37
|
|ISCTR
|13,52
|155.762.208
|% 2,11
|
|SKBNK
|2,56
|22.383.177
|% 1,99
|
|TEKTU
|2,63
|22.486.682
|% 0,77
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0307
|25,0792
|% 0,82
|
|Euro
|27,2159
|27,3368
|% 0,46
|
|Sterlin
|31,7890
|31,9484
|% 0,55
|
|Frank
|27,7954
|27,9629
|% 0,40
|
|Riyal
|6,6626
|6,6960
|% 0,75
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.547
|1.548
|16,67
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.826
|5.099
|72,00
|
|Çeyrek
|2.421
|2.550
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|17,97
|17,99
|0,18
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|-0,60
|