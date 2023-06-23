FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIV- İçtüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161565BIST