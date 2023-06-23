FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2023 10:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIV- İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161565
BIST
'
11:115.568
En Düşük
|Değişim
|: 2,57%
|| 139,26
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:1125,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,3319
|Açılış
|: 24,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:1127,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1853
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:111.550,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.550,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DERIM
|10,34
|13.372.444
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|59.493.792
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|22.190.973
|% 8,79
|
|KONKA
|43,66
|127.347.947
|% 7,86
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,32
|183.524.030
|% -9,33
|
|BURVA
|60,40
|15.265.718
|% -8,69
|
|POLTK
|2.823,00
|34.858.419
|% -7,42
|
|PASEU
|33,72
|658.905.377
|% -7,36
|
|THYAO
|185,00
|2.930.662.520
|% 2,61
|
|AKBNK
|20,04
|2.257.994.480
|% 4,43
|
|YKBNK
|13,06
|2.233.883.893
|% 5,24
|
|ISCTR
|13,88
|1.320.411.945
|% 4,83
|
|GARAN
|31,88
|1.059.951.557
|% 5,01
|
|YKBNK
|13,06
|2.233.883.893
|% 5,24
|
|AKBNK
|20,04
|2.257.994.480
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,88
|1.320.411.945
|% 4,83
|
|EKGYO
|7,21
|608.344.585
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,62
|154.216.594
|% 4,38
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1664
|25,1969
|% 1,29
|
|Euro
|27,3372
|27,4070
|% 0,71
|
|Sterlin
|31,8025
|31,9620
|% 0,59
|
|Frank
|27,7902
|27,9577
|% 0,38
|
|Riyal
|6,6712
|6,7046
|% 0,88
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24HUBVC
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 493, 519 adet işlem
-
11:23KONKA
Yüzde 7.91 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 909, 545 adet işlem
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 4 artarak (% 2.65 ) 6, 221
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK
-
11:22XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 26, 742.00 milyon TL de