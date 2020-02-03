FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 11:10
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK-İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816601
BIST
13:57119.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:575,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:576,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:57304,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,07
|184.228.798
|% 12,87
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.701.942
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|568.920.216
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,16
|280.688.267
|% 2,63
|
|SODA
|6,54
|235.316.070
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|ODAS
|2,14
|232.298.449
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,67
|146.726.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|225.161.072
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7933
|7,8324
|% -1,09
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-0,28
|