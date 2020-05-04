FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.05.2020 10:15
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEO-İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842161
BIST
10:2399.614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -1.495,99
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:237,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:237,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:23386,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,64
|Açılış
|: 386,16
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.717.327
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.496.749
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.188.783
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,43
|778.017
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.737.076
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|222.232
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,66
|118.376.888
|% 3,10
|
|AFYON
|2,85
|108.448.502
|% 6,34
|
|TSPOR
|5,58
|97.594.101
|% 5,28
|
|GARAN
|8,20
|88.282.942
|% -1,68
|
|THYAO
|10,51
|71.986.980
|% -1,68
|
|GSRAY
|2,66
|118.376.888
|% 3,10
|
|AFYON
|2,85
|108.448.502
|% 6,34
|
|ODAS
|1,74
|31.350.686
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,58
|97.594.101
|% 5,28
|
|TSKB
|1,01
|11.762.180
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7401
|8,7839
|% 0,11
|
|Frank
|7,2801
|7,3240
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8683
|1,8776
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|14,60
|
|Tam
|2.540
|2.590
|15,00
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|