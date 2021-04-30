FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2021 11:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEA-İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933172
BIST
12:201.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:208,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:2010,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:20469,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 469,00
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:20
|INTEM
|44,26
|8.221.241
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.839.261
|% 9,96
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,31
|107.256.749
|% 9,10
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|55.174.886
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.390.144
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,80
|59.571.529
|% -7,95
|
|FENER
|26,82
|34.337.276
|% -6,81
|
|KOZAL
|113,20
|555.749.693
|% 4,43
|
|THYAO
|12,23
|459.843.444
|% 2,09
|
|EREGL
|19,27
|383.575.444
|% 0,05
|
|PETKM
|6,65
|381.484.784
|% -0,75
|
|GARAN
|7,25
|357.878.747
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|175.423.826
|% -0,55
|
|PETKM
|6,65
|381.484.784
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,11
|110.966.697
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|357.878.747
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,17
|334.441.645
|% 0,70
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2546
|8,2599
|% 0,69
|
|Euro
|9,9636
|10,0150
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,23
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% 0,48
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,19
|
|Altın Gr.
|468
|469
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,59
|