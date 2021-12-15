FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.12.2021 10:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIS- İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983255
BIST
13:272.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,23
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
13:2714,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2881
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
13:2716,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3467
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
13:27833,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 13,93
|Açılış
|: 833,55
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TETMT
|275,00
|5.931.252
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.070.827
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.582.662
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|16.429.555
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.619.334
|% 9,96
|
|CASA
|128,70
|475.561
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,15
|128.307
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,02
|2.771.734
|% -7,16
|
|OYLUM
|7,86
|14.344.546
|% -6,54
|
|ALBRK
|2,02
|89.380.640
|% -6,48
|
|THYAO
|23,72
|2.907.295.215
|% 5,05
|
|GARAN
|12,17
|2.058.658.532
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,88
|1.838.442.852
|% 1,63
|
|SISE
|16,23
|1.674.197.570
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,87
|1.340.808.043
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,76
|1.092.788.941
|% 2,60
|
|TSKB
|1,71
|599.948.962
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|1.340.808.043
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,23
|342.732.451
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|2.058.658.532
|% 0,08
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6797
|14,6844
|% 2,00
|
|Euro
|16,5408
|16,5593
|% 2,14
|
|Sterlin
|19,3821
|19,4793
|% 2,14
|
|Frank
|15,7919
|15,8870
|% 1,83
|
|Riyal
|3,8969
|3,9164
|% 1,86
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,50
|
|Altın Gr.
|834
|834
|14,39
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.503
|5.646
|122,90
|
|Yarım
|2.660
|2.731
|59,46
|
|Çeyrek
|1.334
|1.366
|29,73
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,72
|