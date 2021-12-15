FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.12.2021 10:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIU- İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983256
BIST
16:272.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 23,76
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:2714,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,3632
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
16:2716,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,4441
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6810
En Düşük
16,1749
16:27838,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 19,03
|Açılış
|: 838,65
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:27
|DOGUB
|3,85
|3.313.342
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.049.227
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.462.499
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.445.503
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.931.073
|% -7,59
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,14
|4.052.058.229
|% 6,91
|
|GARAN
|12,17
|3.167.002.118
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,81
|2.745.185.125
|% 1,03
|
|SISE
|16,35
|2.345.505.872
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.447.144
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|1.350.226.016
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.447.144
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|789.270.313
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|425.533.566
|% -1,59
|
|GARAN
|12,17
|3.167.002.118
|% 0,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7390
|14,7595
|% 2,52
|
|Euro
|16,6020
|16,6567
|% 2,74
|
|Sterlin
|19,4733
|19,5709
|% 2,62
|
|Frank
|15,8723
|15,9679
|% 2,35
|
|Riyal
|3,9173
|3,9369
|% 2,40
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,34
|
|Altın Gr.
|838
|838
|18,14
|
|Cumhuriyet
|5.560
|5.644
|152,00
|
|Tam
|5.532
|5.676
|152,79
|
|Yarım
|2.674
|2.745
|73,92
|
|Çeyrek
|1.341
|1.373
|36,96
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,17
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,89
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42GARFA
Yüzde 9.81 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 652, 285 adet işlem
-
16:41ISGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 608, 542 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 28 artarak (% 1.57 ) 2, 406
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16:40XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 41, 207.00 milyon TL de
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16:39MEDTR
Yüzde 7.39 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 615 adet işlem