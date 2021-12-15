FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.12.2021 10:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
FIV- İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983257
BIST
14:562.176
En Yüksek
|Değişim
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2.195
En Düşük
2.146
14:5614,7005
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,7300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3800
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14,7632
En Düşük
14,3636
14:5616,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
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|Açılış
|: 16,5600
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|Önceki Kapanış
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16,6400
En Düşük
16,1749
14:56835,06
En Yüksek
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|: 1,88%
|| 15,44
|Açılış
|: 835,06
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|Önceki Kapanış
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839,43
En Düşük
817,58
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|DOGUB
|3,85
|3.287.925
|% 10,00
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|TETMT
|275,00
|6.015.952
|% 10,00
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|PKENT
|5.512,10
|3.698.416
|% 10,00
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|NIBAS
|16,73
|17.290.815
|% 9,99
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|YGGYO
|22,26
|7.061.059
|% 9,98
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|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
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|CASA
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|733.664
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|BASCM
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|MMCAS
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|2.937.370
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|ATLAS
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|THYAO
|24,20
|3.632.617.628
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|GARAN
|12,18
|2.711.103.221
|% 0,16
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|KRDMD
|11,85
|2.391.515.795
|% 1,37
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|SISE
|16,26
|2.004.372.258
|% -1,99
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|PETKM
|10,42
|1.577.334.320
|% 2,76
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|EKGYO
|2,73
|1.157.607.401
|% 1,49
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|TSKB
|1,72
|665.942.069
|% 1,18
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|YKBNK
|3,91
|1.493.242.548
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,25
|410.482.792
|% -0,79
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|GARAN
|12,18
|2.711.103.221
|% 0,16
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|14:56
|Alış
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|Dolar
|14,6892
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|Euro
|16,5464
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|Sterlin
|19,4066
|19,5039
|% 2,27
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|Frank
|15,8223
|15,9176
|% 2,02
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|Riyal
|3,9030
|3,9226
|% 2,02
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|14:56
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,74
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|Altın Gr.
|835
|836
|15,99
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|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
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|Tam
|5.517
|5.660
|137,26
|
|Yarım
|2.666
|2.738
|66,40
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|Çeyrek
|1.337
|1.369
|33,20
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|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,12
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|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-0,98
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