FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FII_ İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987967
BIST
15:171.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,66
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1713,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1082
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1714,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1415
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:17769,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -9,88
|Açılış
|: 769,79
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:15
|CRFSA
|42,02
|3.158.223
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.742.187
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.372.827
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.268.874
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.713
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,50
|49.347.709
|% -5,71
|
|NIBAS
|14,20
|19.734.615
|% -4,83
|
|AKGRT
|10,29
|11.699.800
|% -2,92
|
|DURDO
|19,40
|6.075.375
|% -2,66
|
|GARAN
|11,49
|1.302.926.835
|% 1,95
|
|THYAO
|20,88
|1.177.779.620
|% 4,30
|
|EREGL
|28,68
|943.485.712
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|784.078.937
|% 2,37
|
|SISE
|13,67
|736.105.070
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,46
|784.078.937
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|178.777.904
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.302.926.835
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,22
|230.613.818
|% 3,74
|
|TSKB
|1,49
|97.802.802
|% 3,47
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1033
|13,1189
|% -1,02
|
|Euro
|14,8876
|14,9383
|% -1,11
|
|Sterlin
|17,7257
|17,8146
|% -0,82
|
|Frank
|14,3670
|14,4536
|% -0,72
|
|Riyal
|3,4952
|3,5127
|% -0,70
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,07
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,54
|78,54
|0,76
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:31KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 258, 307 adet işlem
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15:29INTEM
Yüzde 8.32 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 257 adet işlem
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 37 artarak (% 2.94 ) 1, 695
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15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, MARKA, TSPOR, CRFSA, SKTAS
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15:28
KRSTL, CRFSA, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında