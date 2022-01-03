FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEF_ İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987969
BIST
16:471.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 50,25
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:4713,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1555
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:4714,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,2233
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:47764,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -14,77
|Açılış
|: 764,75
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:45
|CRFSA
|42,02
|3.211.673
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.079.331
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.255.324
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.511.997
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.577.748
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,26
|21.091.458
|% -4,42
|
|AKGRT
|10,25
|13.110.523
|% -3,30
|
|BAGFS
|16,95
|62.220.615
|% -3,14
|
|PSDTC
|27,16
|13.355.643
|% -3,14
|
|THYAO
|21,32
|1.571.354.461
|% 6,49
|
|GARAN
|11,48
|1.568.940.220
|% 1,86
|
|EREGL
|28,74
|1.053.422.325
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,44
|857.270.745
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|837.828.899
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|857.270.745
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|227.664.112
|% 4,48
|
|GARAN
|11,48
|1.568.940.220
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,21
|271.492.262
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,30
|562.129.010
|% 1,39
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0765
|13,0938
|% -1,21
|
|Euro
|14,8337
|14,8862
|% -1,46
|
|Sterlin
|17,7387
|17,8276
|% -0,74
|
|Frank
|14,3621
|14,4486
|% -0,75
|
|Riyal
|3,5025
|3,5200
|% -0,49
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-18,98
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.133
|5.267
|-96,67
|
|Yarım
|2.481
|2.548
|-46,76
|
|Çeyrek
|1.244
|1.274
|-23,38
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,34
|
Seans Raporu
16:45
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17:01CRFSA
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