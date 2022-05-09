FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIZ- PYŞ DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027660BIST