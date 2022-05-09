FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.05.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
FIZ- PYŞ DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027660
BIST
10:032.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,82
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
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2.474
En Düşük
2.462
10:0314,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:0315,7590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0152
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,8045
En Düşük
15,7132
10:03901,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,70
|Açılış
|: 901,50
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|Önceki Kapanış
|: 905,21
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907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:03
|UFUK
|41,72
|2.575.404
|% 9,96
|
|PSDTC
|28,84
|298.938
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|298.938
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|298.938
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|298.938
|% 7,87
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|SANEL
|5,40
|4.036.004
|% -3,23
|
|PAMEL
|109,10
|54.550
|% -2,59
|
|ISBIR
|51,05
|2.391.009
|% -1,83
|
|ADESE
|0,79
|117.061
|% -1,25
|
|CASA
|120,00
|1.635.383
|% -1,23
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,93
|655.464.797
|% 0,00
|
|BIMAS
|83,05
|622.834.462
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,36
|139.619.218
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,93
|655.464.797
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,45
|263.822.181
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9712
|14,9736
|% 0,19
|
|Euro
|15,7420
|15,7590
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,3115
|18,4033
|% -0,38
|
|Frank
|15,0138
|15,1043
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9806
|4,0005
|% 0,23
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,80
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,50
|