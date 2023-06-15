FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFIK-şirket ünvanının HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmesi nedeniyle fon ünvanlarının da HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. değiştirilmiştir. Uygulamaya 23.06.2023 tarihinde başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159104BIST