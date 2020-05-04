FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
04.05.2020 10:15
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEO-İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842164
BIST
10:3399.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -1.866,94
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:337,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:337,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:33385,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 385,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.788.038
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.803.756
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.315.780
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,48
|240.751
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|829.247
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.760.389
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,84
|142.292.205
|% 5,97
|
|GSRAY
|2,64
|135.605.136
|% 2,33
|
|GARAN
|8,17
|114.866.143
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,55
|110.570.605
|% 4,72
|
|THYAO
|10,49
|87.714.405
|% -1,87
|
|GSRAY
|2,64
|135.605.136
|% 2,33
|
|AFYON
|2,84
|142.292.205
|% 5,97
|
|ODAS
|1,74
|35.773.575
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,55
|110.570.605
|% 4,72
|
|GARAN
|8,17
|114.866.143
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7183
|8,7620
|% -0,14
|
|Frank
|7,2664
|7,3102
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8648
|1,8742
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.530
|16,50
|
|Tam
|2.542
|2.592
|16,90
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|8,30
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,43
|
Seans Raporu
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10:43
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10:43XU100
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