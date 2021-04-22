FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
22.04.2021 10:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEV-İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930457
BIST
11:501.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.337
En Düşük
1.309
11:508,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1163
|Açılış
|: 65,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 65,3200
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:509,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1133
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:507,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,05
|Açılış
|: 7,04
|
|Önceki Kapanış
|: 6,99
|
7,14
En Düşük
6,96
BIST En Aktif Hisseler11:50
|FORMT
|1,15
|3.213.061
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|975.708
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.745
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|779.863
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.731.444
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|813.871.003
|% 0,72
|
|EREGL
|17,99
|353.293.168
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,40
|232.695.976
|% 2,19
|
|SISE
|7,16
|219.760.843
|% 0,42
|
|PETKM
|6,29
|197.774.915
|% -1,41
|
|GARAN
|7,01
|813.871.003
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,79
|159.813.290
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,08
|155.536.372
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|66.051.702
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,88
|193.829.951
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,29
|
|Altın Gr.
|476
|477
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|-0,48
|