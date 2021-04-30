FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
30.04.2021 11:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEA-İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933173
BIST
13:361.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:368,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:369,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:36469,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,41
|Açılış
|: 469,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:34
|INTEM
|44,26
|8.350.082
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.888.386
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|74.814.258
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|90.604.619
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.770.179
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.859.764
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,52
|69.507.724
|% -8,87
|
|KOZAL
|113,70
|713.018.985
|% 4,89
|
|THYAO
|12,14
|536.948.112
|% 1,34
|
|EREGL
|19,12
|470.628.297
|% -0,73
|
|PETKM
|6,68
|467.320.311
|% -0,30
|
|GARAN
|7,23
|405.910.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|184.595.609
|% -0,55
|
|PETKM
|6,68
|467.320.311
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,12
|146.516.683
|% 0,95
|
|GARAN
|7,23
|405.910.448
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|368.823.179
|% 0,42
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2594
|8,2659
|% 0,77
|
|Euro
|9,9849
|9,9915
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4592
|11,5167
|% 0,53
|
|Frank
|9,0520
|9,1065
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% 0,71
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,11
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,24
|67,24
|-0,81
|