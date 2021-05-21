FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
21.05.2021 10:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FJG - İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937132
BIST
10:461.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:468,3737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:4610,2369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:46504,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 504,63
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.829.687
|% 9,91
|
|JANTS
|95,15
|138.323.175
|% 8,31
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|SONME
|37,60
|4.294.301
|% 7,00
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|SAYAS
|31,42
|9.010.357
|% -5,65
|
|INVEO
|137,20
|31.749.106
|% -5,38
|
|TKURU
|228,00
|314.499
|% -5,00
|
|KRDMD
|8,19
|345.074.085
|% 2,12
|
|GARAN
|8,19
|293.372.322
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,38
|221.104.534
|% 2,36
|
|THYAO
|13,60
|179.642.944
|% 0,15
|
|SASA
|34,46
|173.205.581
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,18
|132.493.275
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,19
|345.074.085
|% 2,12
|
|GARAN
|8,19
|293.372.322
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,38
|221.104.534
|% 2,36
|
|TSKB
|1,37
|37.556.930
|% -0,72
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3697
|8,3737
|% -0,08
|
|Euro
|10,2320
|10,2369
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8332
|11,8925
|% -0,20
|
|Frank
|9,2962
|9,3522
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2264
|2,2375
|% -0,08
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-3,54
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|0,00
|