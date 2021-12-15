FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
15.12.2021 10:41
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIM_İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983260
BIST
16:262.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 23,67
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:2614,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4065
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8028
En Düşük
14,3636
16:2616,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4779
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6905
En Düşük
16,1749
16:26839,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 19,59
|Açılış
|: 838,88
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TETMT
|275,00
|6.053.352
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.313.342
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.487.594
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.446.219
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.933.864
|% -7,59
|
|OYLUM
|7,79
|16.213.098
|% -7,37
|
|THYAO
|24,14
|4.057.283.574
|% 6,91
|
|GARAN
|12,17
|3.169.285.094
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,83
|2.775.730.647
|% 1,20
|
|SISE
|16,37
|2.356.075.302
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.928.882
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,69
|1.350.589.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|1.792.928.882
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|790.786.038
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,23
|425.558.427
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|3.169.285.094
|% 0,08
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7437
|14,8028
|% 2,82
|
|Euro
|16,6166
|16,6905
|% 2,95
|
|Sterlin
|19,4740
|19,5717
|% 2,62
|
|Frank
|15,8729
|15,9685
|% 2,35
|
|Riyal
|3,9174
|3,9371
|% 2,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,07
|
|Altın Gr.
|837
|837
|17,51
|
|Cumhuriyet
|5.565
|5.649
|157,00
|
|Tam
|5.531
|5.675
|151,79
|
|Yarım
|2.673
|2.745
|73,43
|
|Çeyrek
|1.341
|1.372
|36,72
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,15
|
|B. Petrol
|72,63
|72,63
|-1,07
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41ISGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 608, 542 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 28 artarak (% 1.57 ) 2, 406
-
16:40XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 41, 207.00 milyon TL de
-
16:39MEDTR
Yüzde 7.39 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 615 adet işlem
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16:38ENKAI
Yüzde 4.50 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 653, 212 adet işlem