FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEF_İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987960
BIST
15:181.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,16
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1813,1222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1323
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1814,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1695
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:18769,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -9,88
|Açılış
|: 769,79
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:16
|CRFSA
|42,02
|3.164.274
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|6.794.969
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.455.205
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.284.973
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.803.392
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,43
|49.502.510
|% -6,11
|
|NIBAS
|14,24
|19.823.080
|% -4,56
|
|AKGRT
|10,28
|11.772.078
|% -3,02
|
|DURDO
|19,35
|6.100.917
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.328.995.274
|% 2,04
|
|THYAO
|20,86
|1.181.950.424
|% 4,20
|
|EREGL
|28,64
|947.334.751
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,46
|784.325.341
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|741.685.344
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|784.325.341
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|178.994.037
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.328.995.274
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|233.340.005
|% 3,74
|
|TSKB
|1,50
|97.933.118
|% 4,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1033
|13,1189
|% -1,02
|
|Euro
|14,8876
|14,9383
|% -1,11
|
|Sterlin
|17,6995
|17,7883
|% -0,96
|
|Frank
|14,3464
|14,4328
|% -0,86
|
|Riyal
|3,4907
|3,5082
|% -0,83
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,65
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|5.118
|5.195
|-139,00
|
|Tam
|5.101
|5.234
|-129,96
|
|Yarım
|2.465
|2.532
|-62,87
|
|Çeyrek
|1.237
|1.266
|-31,43
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,74
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 258, 307 adet işlem
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15:29INTEM
Yüzde 8.32 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 257 adet işlem
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 37 artarak (% 2.94 ) 1, 695
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15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, MARKA, TSPOR, CRFSA, SKTAS
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15:28
KRSTL, CRFSA, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında