FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
25.07.2022 11:01
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FVI - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047503
BIST
10:502.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,51
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.536
En Düşük
2.521
10:5017,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1039
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8378
En Düşük
17,7389
10:5018,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0791
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:50988,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 988,94
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,32
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,82
|30.982.669
|% 9,46
|
|TMSN
|37,42
|110.987.495
|% 7,84
|
|ANGEN
|34,24
|55.702.490
|% 7,81
|
|ESCOM
|22,98
|8.743.260
|% 7,18
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|82,25
|2.641.925
|% -7,64
|
|ULUUN
|24,18
|140.018.035
|% -4,20
|
|VANGD
|3,77
|1.687.617
|% -3,33
|
|THYAO
|49,90
|1.041.381.591
|% -0,30
|
|SISE
|21,18
|303.559.863
|% 1,15
|
|ODAS
|3,78
|271.439.007
|% 4,13
|
|EKGYO
|3,15
|244.129.317
|% -0,32
|
|EREGL
|28,34
|189.771.080
|% 0,71
|
|EKGYO
|3,15
|244.129.317
|% -0,32
|
|ODAS
|3,78
|271.439.007
|% 4,13
|
|TSKB
|2,43
|166.187.564
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,43
|79.146.666
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,75
|163.930.271
|% 1,71
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8205
|17,8311
|% 0,59
|
|Euro
|18,1866
|18,2023
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2945
|21,4013
|% 0,34
|
|Frank
|18,3825
|18,4932
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7269
|4,7507
|% 0,48
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,90
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,48
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.645
|6.727
|-35,00
|
|Yarım
|3.238
|3.292
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,06
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-0,86
|