FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
23.06.2023 10:21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIF- İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161632
BIST
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11:135.564
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 135,48
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:1325,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,3206
|Açılış
|: 24,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:1327,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1795
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:131.551,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,94
|Açılış
|: 1.551,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:13
|DERIM
|10,34
|13.355.383
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.553.645
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,96
|21.864.889
|% 9,01
|
|KONKA
|43,66
|126.889.248
|% 7,86
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,36
|177.850.722
|% -9,25
|
|BURVA
|60,40
|14.942.447
|% -8,69
|
|POLTK
|2.818,00
|34.773.616
|% -7,58
|
|PASEU
|33,82
|643.609.632
|% -7,09
|
|THYAO
|184,70
|2.919.730.486
|% 2,44
|
|AKBNK
|20,00
|2.237.491.337
|% 4,22
|
|YKBNK
|13,04
|2.226.209.522
|% 5,08
|
|ISCTR
|13,87
|1.310.581.739
|% 4,76
|
|GARAN
|31,86
|1.045.075.133
|% 4,94
|
|YKBNK
|13,04
|2.226.209.522
|% 5,08
|
|AKBNK
|20,00
|2.237.491.337
|% 4,22
|
|ISCTR
|13,87
|1.310.581.739
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,21
|606.321.554
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,62
|153.408.060
|% 4,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1740
|25,1954
|% 1,29
|
|Euro
|27,3738
|27,3924
|% 0,66
|
|Sterlin
|31,8025
|31,9620
|% 0,59
|
|Frank
|27,7902
|27,9577
|% 0,38
|
|Riyal
|6,6712
|6,7046
|% 0,88
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:13
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