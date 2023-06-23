FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
23.06.2023 10:21
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIS- İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161640
BIST
'
11:165.559
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 130,82
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:1625,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,3148
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:1627,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1706
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:161.549,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,62
|Açılış
|: 1.549,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DERIM
|10,34
|13.407.569
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|86.776.906
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|22.661.958
|% 8,57
|
|KONKA
|43,66
|128.637.897
|% 7,86
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BURVA
|60,00
|16.506.519
|% -9,30
|
|BMSTL
|44,60
|191.287.037
|% -8,76
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.845,00
|35.473.377
|% -6,70
|
|THYAO
|184,70
|2.965.278.479
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,95
|2.331.949.289
|% 3,96
|
|YKBNK
|12,99
|2.306.619.539
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,85
|1.353.846.949
|% 4,61
|
|GARAN
|31,82
|1.084.743.360
|% 4,81
|
|YKBNK
|12,99
|2.306.619.539
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,95
|2.331.949.289
|% 3,96
|
|ISCTR
|13,85
|1.353.846.949
|% 4,61
|
|EKGYO
|7,20
|627.157.568
|% 4,96
|
|SKBNK
|2,61
|162.613.682
|% 3,98
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1829
|25,1896
|% 1,27
|
|Euro
|27,3655
|27,3835
|% 0,63
|
|Sterlin
|31,8297
|31,9893
|% 0,67
|
|Frank
|27,8069
|27,9744
|% 0,44
|
|Riyal
|6,6774
|6,7109
|% 0,97
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.549
|1.550
|18,62
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.917
|5.079
|52,00
|
|Çeyrek
|2.466
|2.539
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,04
|18,06
|0,25
|
|B. Petrol
|72,96
|72,96
|-1,18
|