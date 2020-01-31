FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8495
|7,8888
|% 0,63
|Frank
|6,1707
|6,2079
|% 0,55
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,85
|Altın Gr.
|305
|305
|1,80
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|Yarım
|968
|993
|2,23
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,02
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,82
Seans Raporu
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
- 17:56 DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem