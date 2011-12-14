TOYOTA CEO`SU BOZKURT: 2012 OTOMOTIV SEKTORU ICIN DIKKAT EDILMESI GEREKEN BIR YIL- BLOOMBERG HT

BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,17
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,84
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|Tam
|2.659
|2.674
|1,50
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,70
|Çeyrek
|646
|655
|0,40
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,92
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TSKB, SISE
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, HALKB
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1345, 73 kaybederek (% -1.26 ) 105, 877
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ATLAS, MEGAP, KERVN, BSOKE
- 17:59 MEGAP, KERVN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında