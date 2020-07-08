FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:02
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FIH- Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857133
BIST
16:52119.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 273,54
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:526,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 42,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 43,0800
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:527,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0481
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8900
|
7,7851
En Düşük
7,7149
16:524,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 4,11
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,14
En Düşük
4,03
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.438.046
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.280.314
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.090.840
|% -9,92
|
|SONME
|8,57
|19.699.044
|% -7,35
|
|MARTI
|1,40
|27.442.668
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|91.573.624
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,29
|2.153.722.544
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.568.633.061
|% 3,45
|
|SISE
|6,53
|1.500.675.656
|% 0,62
|
|GARAN
|8,18
|1.201.901.603
|% -1,68
|
|PETKM
|4,40
|1.103.871.344
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.153.722.544
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.568.633.061
|% 3,45
|
|PETKM
|4,40
|1.103.871.344
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,89
|444.464.315
|% 0,53
|
|SISE
|6,53
|1.500.675.656
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6101
|8,6532
|% 0,37
|
|Frank
|7,2802
|7,3241
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|15,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|