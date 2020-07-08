FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:03
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FGH- Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857148
BIST
17:00119.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 199,09
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:006,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:007,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7890
En Düşük
7,7149
17:00399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,48
|Açılış
|: 399,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.557.288
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.098.804
|% -9,92
|
|SONME
|8,56
|19.788.188
|% -7,46
|
|FENER
|12,92
|92.901.014
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,10
|12.698.563
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,28
|2.164.192.833
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.600.222.270
|% 3,13
|
|SISE
|6,51
|1.512.865.484
|% 0,31
|
|GARAN
|8,16
|1.239.809.056
|% -1,92
|
|PETKM
|4,39
|1.133.235.312
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,28
|2.164.192.833
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.600.222.270
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.133.235.312
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|448.077.956
|% 0,53
|
|SISE
|6,51
|1.512.865.484
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,39
|
|Frank
|7,2816
|7,3255
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|16,01
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|
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