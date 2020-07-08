FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.341.885
|% 10,00
|KENT
|833,80
|34.442.215
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|LUKSK
|18,18
|2.289.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|Frank
|7,2810
|7,3249
|% 0,44
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|Altın Gr.
|400
|401
|4,59
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|30,60
|Tam
|2.670
|2.683
|31,50
|Yarım
|1.297
|1.312
|15,40
|Çeyrek
|649
|657
|7,70
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
Seans Raporu
- 17:09IZMDC Yüzde 4.28 oranında artışla 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 854 adet işlem
- 17:08MPARK Yüzde 7.66 oranında artışla 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 765, 374 adet işlem
- 17:07XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 19 artarak (% 0.06 ) 135, 847
- 17:07XU100 Endeks 119, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 23, 957.00 milyon TL de
- 17:07IZFAS Yüzde 9.09 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 929 adet işlem