FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:05
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK- Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857154
BIST
16:53119.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 264,97
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:536,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:537,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7880
En Düşük
7,7149
16:53399,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,66
|Açılış
|: 399,63
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.340.730
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.442.215
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.091.398
|% -9,92
|
|SONME
|8,58
|19.712.062
|% -7,24
|
|FENER
|12,91
|92.130.291
|% -6,31
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,11
|12.559.544
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,29
|2.159.097.893
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.575.153.644
|% 3,13
|
|SISE
|6,52
|1.503.548.713
|% 0,46
|
|GARAN
|8,18
|1.210.894.575
|% -1,68
|
|PETKM
|4,40
|1.111.522.179
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.159.097.893
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.575.153.644
|% 3,13
|
|PETKM
|4,40
|1.111.522.179
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,90
|445.340.087
|% 1,06
|
|SISE
|6,52
|1.503.548.713
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6114
|8,6546
|% 0,38
|
|Frank
|7,2816
|7,3254
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
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